Les grottes volcaniques de Krông Nô. Photo : chinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Cette semaine, nous partons découvrir le géoparc de Dak Nông, situé sur les Hauts plateaux du Centre, l’une des plus belles réserves naturelles du Vietnam que les autorités souhaiteraient voir inscrire sur la liste mondiale des géoparcs de l’UNESCO.



Couvrant une superficie de 2.000 km2, le géoparc de Dak Nông s’étend sur les districts de Krông Nô, Cu Jut, Dak Mil, Dak Song, Dak Glong et la cité municipale de Gia Nghia. Il abrite 55 zones géographiques spécifiques remarquables dont les fameuses grottes volcaniques de Krông Nô. Découvertes en 2007, ces grottes, reconnues parmi les plus incroyables d’Asie du Sud-Est, s’étirent sur 25 km le long du fleuve Sêrêpôk, depuis le volcan Buôn Choah et les chutes de Drây Sap.



«Le parc est situé dans une zone incroyablement riche et variée. Les volcans situés au col 52 se sont formés dans les conditions géologiques différentes et on a découvert des vestiges de tribus préhistoriques datant de 6000 ans. Ce parc offre une variété de paysages uniques dans les Hauts plateaux du Tây Nguyên», explique La Thê Phuc, ancien directeur du musée de la Nature du Vietnam.