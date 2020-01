Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense (droite), et l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin V. Vnukov. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, a reçu le 20 janvier à Hanoï l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin V. Vnukov.



Le général Nguyen Chi Vinh a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Russie dans la défense avaient connu de nouvelles avancées. Il s’est déclaré convaincu que la prochaine visite en Russie du ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich, contribuerait à porter ces liens à une nouvelle hauteur. A cette occasion, il a demandé au ministère russe de la Défense de participer activement aux activités dans l’année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020.



L’ambassadeur russe a déclaré apprécier les résultats tangibles de la coopération militaire et dans la technique militaire entre son pays et le Vietnam. Il a déclaré espérer qu’avec la prochaine visite du ministre vietnamien Ngo Xuan Lich, la coopération bilatérale dans la défense s’approfondirait de plus en plus. -VNA