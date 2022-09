Le président du CC du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien. Photo: nhandan.vn



Hanoi (VNA) – Le président du Comité central (CC) du Front la Patrie du Vietnam (FPV) a adressé mercredi 28 septembre une lettre aux entreprises, aux organisations, aux particuliers dans et hors du pays, les appelant à soutenir les démunis.

Cette activité vise à répondre au mouvement d'émulation "Pour les démunis - ne laisser personne de côté" pour la période 2021 - 2025 lancé par le Premier ministre.

Dans sa lettre, Dô Van Chiên a affirmé que parallèlement aux politiques du Parti et de l’Etat sur sécurité sociale et la réduction durable de la pauvreté, les soutiens des entreprises, des organisations, des particuliers aux démunis a revêt une signification socio-économique, contribuant ainsi à l'amélioration du niveau de vie des habitants.

Le pays compte encore près de 2,4 millions de ménages démunis et au seuil de la pauvreté (représentant plus de 9,0% des ménages du pays). D'autre part, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté la vie des habitants, en particulier les groupes démunis et défavorisés de la société. Des millions de ménages démunis ont besoin d'un logement et d'un soutien aux moyens de subsistance pour stabiliser leur vie ; des milliers de villages et de communes en difficulté particulière ont besoin d'attention et d'aide.

Donc, il a appelé les entreprises, les organisations, les particuliers dans et hors du pays à poursuivre leur soutien par le biais de fonds centraux et locaux "Pour les démunis".

A cette occasion, le CC du FPV tient à remercier les nobles actions des organisations et des individus qui ont soutenu ces personnes ces derniers temps, espérant continuer à recevoir ces soutiens au cours du mois d’action ''Pour les démunis" en 2022 et dans les temps qui viennent. -VNA