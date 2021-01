Les gens se rassemblent autour de feux pour se réchauffer en hiver. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En raison de l’impact du froid vif, à 6h00 le 10 janvier, la montagne de Mau Son dans la province de Lang Son (Nord) a connu la température la plus basse de -2 degrés Celsius, selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques.

Les températures au chef-lieu de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord), sont descendues dimanche matin à -0,7°C, la plus forte baisse depuis la saison d'hiver 2021.



Les températures à Pha Din (province de Dien Bien), Moc Chau (province de Son La), Dong Van (province de Ha Giang) et Tam Dao (province de Vinh Phuc) se situent entre 1 et 2 degrés Celsius.

Selon les prévisions, une nouvelle vague de froid frappera les provinces du Nord dans la soirée du 10 janvier, entraînant de basses températures continues au Nord et au Centre.

Le Nord et les provinces de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue (Centre) continueront de subir le froid, avec des températures moyennes les plus basses de 7 à 10 degrés Celsius, mais de 4 à 7 degrés dans les zones montagneuses, même en dessous de 0 degré en haute montage. La neige et la glace pourraient être apparues dans les zones montagneuses.

Le froid frappera également d’autres localités du Centre, les Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et le Sud du pays, a prévu le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques.

Les autorités ont recommandé à la population de prendre des mesures pour protéger sa santé ainsi que le bétail, les volailles et les cultures.

Il est nécessaire que les établissements d’hébergement avertissent les touristes du danger de visiter les zones à risques ou de participer aux activités en plein air.

Pour les routes glissantes, les météorologistes conseillent au secteur des transports de prendre des mesures pour limiter la vitesse des véhicules en circulation.-VNA