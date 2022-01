Au marché aux fleurs de Quang Ba, Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le 31 janvier, une nouvelle vague de froid doit toucher la région Nord avant d’arriver aux zones septentrionale et centrale du Centre.



Le 31 janvier, la température la plus basse dans le Nord varie entre 10 et 13 degrés Celsius. Elle doit chuter à 7-10 degrés Celsius dans les montagnes, voire en dessous de 3 degrés Celsius dans certains endroits des hautes montagnes où il pourra y avoir du givre et des chutes de neige. Au Centre septentrional, la température la plus basse varie entre 11 et 14 degrés Celsius.



Le froid doit persister au Nord et au Centre septentrional jusqu’au 4 février.-VNA