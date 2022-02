Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre National de Prévision Hydro-Météorologique, le matin du 13 février, la vague de froid prévue continuait de se déplacer vers le Sud et doit toucher le Nord, les zones septentrionale et centrale du Centre.



Des pluies, averses et orages sont prévus pendant la journée et la nuit du 13 février au Nord, ainsi que dans les provinces de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue (Centre). Les précipitations varient entre 20 et 50 mm, voire 70 mm dans certains endroits.



Le 13 février, au Nord, les températures les plus basses oscillent entre 11 et 14 degrés Celsius, 8 et 11 degrés dans les zones montagneuses, voire au-dessous de 6 degrés dans certains endroits. Au Centre, à partir de la nuit du 13 février, il fera froid dans les provinces de Thanh Hoa à Thua Thien - Hue avec les températures les plus basses de 14 à 17 degrés Celsius.-VNA