Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les 18 et 19 janvier, au Nord, les températures minimales oscillent de 11 à 14 degrés Celsius, de 8 à 11 degrés Celsius en montagne et moins de 5 degrés en haute montagne.



Il fait froid au Centre septentrional avec les températures les plus basses de 14 à 17 degrés Celsius. Des pluies, averses et orages sont attendus dans la région depuis la ville de Da Nang à la province de Binh Thuan.



Dans les Hauts Plateaux du Centre et au Sud, il fait du soleil le jour, des averses et des orages sont prévus à certains endroits le soir et la nuit. Les températures minimales oscillent de 16 à 19 degrés Celsius dans les Hauts Plateaux du Centre, de 21 à 24 degrés Celsius au Sud. Les températures maximales varient entre 26 et 29 degrés Celsius dans les Hauts Plateaux du Centre, 30 et 33 degrés Celsius au Sud. -VNA