Hanoï (VNA) - Le Forum national annuel "Culture avec entreprise" se tiendra le 18 novembre à Ho Chi Minh-Ville, à l'occasion de la Journée de la culture d'entreprise du Vietnam (10 novembre).



Parmi les activités principales figurent un séminaire sur le thème "Culture d'entreprise - Développement et intégration", une cérémonie de remise du titre "Entreprise répondant aux normes de la culture d'entreprise vietnamienne" en 2023.



Une autre activité importante sera une rencontre entre des entreprises et des dirigeants du Parti, de l’Etat, du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville et du Comité populaire municipal. Il s’agira des entreprises aux normes de culture d'entreprise du Vietnam en 2021, 2022 et 2023, ou ayant eu des réalisations exceptionnelles dans la campagne « Edifier une culture d'entreprise vietnamienne »…-VNA