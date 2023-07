Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

L'ambassadeur vietnamien au Japon, Pham Quang Hieu (au micro). Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Le Forum des intellectuels vietnamiens au Japon (Vietnam Summit in Japan 2023) 2023 aura lieu le 15 octobre à l'Université de Tokyo.Cette information a été rendue publique lors d’une conférence de presse sur cet événement qui s'est tenue à Tokyo le 28 juillet.Ce forum sera un événement important dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations d'amitié entre le Vietnam et le Japon.Le Vietnam Summit in Japan 2023 2023 permettra à des experts multidisciplinaires des deux pays de se rencontrer et d'échanger des connaissances et des idées ainsi que de se renseigner sur les nouvelles tendances dans le monde d'aujourd'hui. Il se concentrera sur des sujets importants et divers tels que les technologies, les sciences, l'éducation, l'économie et la culture...Lors de la conférence de presse, l'ambassadeur vietnamien au Japon, Pham Quang Hieu, s’est déclaré convaincu que ce forum contribuerait à promouvoir l’amitié durable entre le Vietnam et le Japon.-VNA