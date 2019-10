Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung. Photo: baodautu.vn

Da Nang (VNA) - Le Forum des hommes d’affaires du Vietnam 2019 s’est tenu ce samedi à Da Nang (Centre).



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a estimé que le thème du forum « Vietnam 2045 - aspiration à la prospérité : la Patrie nous appelle » témoignait de la volonté des hommes d’affaires de faire du Vietnam un pays prospère et innovant en 2045.



« Il faut valoriser la responsabilité sociale des entreprises et le patriotisme chez les entrepreneurs afin d’accélérer l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays ainsi que son intégration internationale. Vous autres, hommes d’affaires, devez vous perfectionner sans cesse et promouvoir l’innovation pour développer vos entreprises ».



Trinh Dinh Dung a également affirmé que le gouvernement accompagnerait toujours les entreprises, rappelant que les secteurs privilégiés restaient l’industrie auxiliaire, l’agriculture de hautes technologies, les énergies renouvelables et les technologies de l’information. -VOV/VNA