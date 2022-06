Da Nang, 16 juin (VNA)- Le Forum de développement des lignes asiatiques - Routes Asia 2022 s'est tenu avec succès dans la ville centrale de Da Nang, contribuant à diffuser le tourisme de cette ville dans les pays de par le monde.

Lors de la réunion de bilan. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré le 16 juin le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Tran Phuoc Son, lors d'une réunion de bilan du Forum Routes Asia 2022, qui s'est déroulée du 4 au 8 juin dernier.Le responsable a exprimé l'espoir que l'organisation réussie du forum contribuera à la reprise des activités commerciales et aidera l'économie locale à rétablir le taux de croissance d'avant la pandémie.À son tour, Truong Thi Hong Hanh, directrice du service municipal du Tourisme, a déclaré que l'édition de cette année avait attiré plus de 700 délégués, dont 500 étrangers des pays asiatiques, du Moyen-Orient, d'Amérique et d'Europe.Les conférences, séminaires et échanges organisés dans le cadre de l'événement ont porté sur les tendances et les stratégies pour restaurer le secteur de l'aviation après la pandémie de COVID-19, afin de fournir les informations les plus à jour sur les infrastructures et les politiques liées au secteur.A travers des programmes d'enquête, les représentants des compagnies aériennes asiatiques ont apprécié le potentiel et l'attractivité de Da Nang, en particulier son infrastructure aéroportuaire moderne, de standard international et avec une bonne connectivité avec le réseau de vols intérieurs.Les participants ont souligné que les prestataires de services de voyage à Da Nang peuvent encourager la connexion avec les compagnies aériennes d'Asie tandis que les compagnies aériennes potentielles des marchés indien et indonésien se sont engagées à continuer de promouvoir des vols directs vers la ville de da Nang dans un avenir proche.- VNA