Le Forum d'affaires du Vietnam de mi-mandat. Photo : http://baodauthau.vn

Hanoi (VNA) – Le Forum d'affaires du Vietnam de mi-mandat 2019 placé sur le thème « le rôle de la communauté d’entreprises dans le développement rapide et durable » a débuté le 26 juin à Hanoi.

Cet événement est organisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, la Banque mondiale , la Société financière internationale (IFC) et attire la participation de dirigeants gouvernementaux, de représentants des ministères et des secteurs concernés.

S’exprimant à l’ouverture du forum, le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung a souligné que ce forum était un mécanisme de dialogue continu et étroit entre le gouvernement et la communauté d’entreprises vietnamiennes et étrangères pour améliorer l’environnement des affaires, promouvoir le développement du secteur économique privé, favoriser l’environnement de l’investissement, ce contribuant à la croissance économique rapide et durable du Vietnam.

Selon ce ministre, la croissance de l’économie nationale restait élevée au premier semestre mais la qualité de la croissance laissait encore à désirer et la productivité restait encore faible. Face à cette situation, il faut profiter des ressources, attirer des technologies, et aussi profiter des opportunités de la 4e révolution industrielle.

Dans le futur, le gouvernement, de concert avec les ministères et les secteurs, doit poursuivre la réforme administrative, déployer activement le modèle l’e-gouvernement pour économiser du temps et des dépenses d’entreprises.

Trinh Dinh Dung a hautement apprécié le thème du forum, tout en affirmant que les entreprises constituaient une force principale pour accomplir des objectifs du développement socio-économique. Il a souligné que le développement rapide et durable était la position, le point de vue conséquent du gouvernement vietnamien afin d’éviter l’arriéré et réduire l’écart de développement entre le Vietnam et les pays en développement dans la région. Pour régler bien la relation entre la croissance économique, l’égalité, la stabilité sociale, il faut garantir la qualité de croissance, la stabilité macro-économique, le développement de l’industrie respectueuse de l’environnement…

Le gouvernement continuera des solutions majeures pour maintenir le macro-environnement, la stabilité sociale et politique.

En outre, le gouvernement se concentrera également sur la restructuration de l'économie associée à la croissance, notamment sur la restructuration des investissements publics, des entreprises publiques, du secteur financier et bancaire, du secteur des énergies renouvelables, la restructuration des secteurs économiques associés à la résilience au changement climatique et à la protection de l'environnement, ce afin d'améliorer la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie.

Parallèlement, le Vietnam accordera la priorité aux investissements dans les systèmes d’infrastructure de transports urbains et ruraux et aussi s’attachera au développement des ressources humaines qualifiées, et à l’éducation et à la formation, - un facteur décisif pour le développement et la croissance durable du Vietnam, en particulier dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

Le gouvernement continuera de perfectionner l’institution pour créer un environnement des affaires plus ouvert et transparent, pour mobiliser davantage des ressources nationales et internationales, de mener des réformes administratives, de diversifier et de multilatéraliser les relations internationales, de participer aux accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux de nouvelle génération conclus avec les régions développées du monde. C’est un bon environnement pour promouvoir le développement durable et aussi une nouvelle force du Vietnam conformément au contexte internationale, a-t-il souligné.

Présent au forum, Vu Tiên Lôc, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam, a salué les récents efforts déployés par le gouvernement pour créer un environnement des affaires de plus en plus favorable aux entreprises.

A cette occasion, il a proposé au gouvernement des mesures visant à améliorer davantage l’environnement des affaires au Vietnam. -VNA