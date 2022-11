Pékin (VNA) – L’activité économique vietnamienne a nettement rebondi au cours des neuf premiers mois de cette année, une performance qu’une cadre de la Télévision centrale de Chine (CCTV) a mis à l’actif de l’action du gouvernement.

Au port de Cat Lai, Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Shen Weihua, cheffe adjointe du département de la langue vietnamienne de CCTV, a partagé avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) son impression sur le rebond spectaculaire de l’économie vietnamienne.Ces progrès ont été accomplis grâce à l’intégration active du Vietnam à l’économie mondiale, à la persistance du gouvernement vietnamien dans la rénovation, l’ouverture et l’attachement au système commercial multilatéral ainsi qu’à la promotion du commerce bilatéral et à la coopération économique avec d’autres pays, a-t-elle analysé.La croissance du produit intérieur brut (PIB) vietnamien a atteint 13,67% au troisième trimestre de cette année et 8,83% aux cours des neuf premiers mois de cette année, un bond jamais vu durant la période 2011-2022, a-t-elle cité les les chiffres de l’Office général des statistiques du Vietnam.