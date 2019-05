Hanoi, 22 mai (VNA) - Le Fonds communautaire de prévention des catastrophes naturelles a organisé, la semaine dernière à Dà Nang, une cérémonie d’honneur et de gratitude envers les entreprises et organismes donateurs.

Remise de certificats de donation à des entreprises et organisations contribuant à la prévention des catastrophes naturelles à Dà Nang.

Photo: VJ/CVN

Anciennement connu sous le nom de Fonds d'aide à la prévention des catastrophes au Centre, le Fonds communautaire de prévention des catastrophes naturelles a enregistré plus de 300 milliards de VND de dons au cours de ses 10 années de création et de fonctionnement. Ces financements proviennent d'organismes, de particuliers et d'entreprises privées, notamment Vingroup, Vietjet, Truong Hai, SunGroup, FPT…



Lors de la cérémonie de reconnaissance intitulée "Associer les forces de la communauté pour atténuer les effets des catastrophes", des médailles du mérite ont été décernées à des organisations et entreprises, notamment des grandes entreprises privées telles que Vietjet, FPT, Vingroup… reconnaissant leurs contributions au fonds. Le fonds pour la prévention des catastrophes a construit des écoles, des centres médicaux et des maisons de la culture. Les dons ont également servi à la constitution de groupes de secours.



Enfin des ateliers pour améliorer les capacités et les compétences en matière de prévention des catastrophes ont été organisés. Ce fond a surtout permis le sauvetage de centaines d'élèves et une assistance d'urgence à des dizaines de milliers de foyers touchés par les catastrophes naturelles à travers le pays.



"Les activités pour la communauté font partie de la vie des employés de Vietjet. En plus de concrétiser les rêves de dizaines de millions de passagers, nous sommes toujours conscients de la responsabilité d’une entreprise de premier plan à l’égard de la société, de la communauté et des personnes défavorisées", a déclaré le directeur général adjoint de Vietjet, Dô Xuân Quang, lors de la cérémonie. D'après lui, les activités de Vietjet accompagnant le Fonds communautaire de prévention des catastrophes naturelles, ainsi que celles du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste d'Hô Chi Minh, de l'Union de la jeunesse vietnamienne, du Centre national de l'action bénévole, etc., reflètent la volonté de cette compagnie aérienne de créer une société meilleure, un environnement plus civilisé et plus sain, pour montrer ainsi une belle image vietnamienne à nos amis étrangers.



En s’efforçant sans cesse d’apporter de meilleures valeurs à la communauté, Vietjet accompagne le parcours du Fonds depuis 10 ans pour prévenir de manière proactive les catastrophes naturelles, en atténuer les effets et en surmonter les conséquences. -CVN/VNA