Gita Gopinath, chef économiste du FMI, à Washington le 6 avril, avant la publication des Perspectives de l'économie mondiale pour 2021. Photo : FMI



Phnom Penh (VNA) - La croissance économique du Cambodge connaîtrait une augmentation de 4,2% cette année et de 6% en 2022, ce qui placerait le Royaume parmi les pays de l’ASEAN à la croissance la plus rapide l’année prochaine, a prédit le Fonds monétaire international (FMI).

Dans ses Perspectives de l’économie mondiale publiées mardi à Washington, le FMI a également prévu que le Cambodge serait l’économie à la croissance la plus rapide de la région d’ici 2026, avec une croissance économie prévue de 6,8%.

Pour 2021, les prévisions de croissance du PIB du Cambodge sont plus élevées que celles de la Thaïlande (2,6%), du Brunei (1,6%) et du Myanmar (-8,9%).

Ho Chi Minh-Ville du Vietnam, le pays figurant parmi les six pays de l'ASEAN en développement plus rapide. Photo : VNA



Six autres pays de l'ASEAN se développeraient plus rapidement que le Cambodge : les Philippines (6,9%), la Malaisie et le Vietnam (6,5%), Singapour (5,2%), le Laos (4,6%) et l'Indonésie (4,3%).

Pour 2022, le Cambodge figurerait parmi les pays à la croissance la plus rapide de la région, soit au troisième rang avec la Malaisie avec une croissance de 6,0%, après le Vietnam (7,2%) et les Philippines (6,5%).

Une croissance plus lente est prévue pour l'Indonésie (5,8%), le Laos et la Thaïlande (5,6%), Singapour (3,2%), Brunei (2,5%) et le Myanmar (1,4%). -VNA