Tokyo (VNA) - Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) apprécie hautement des politiques prises par le Vietnam visant à atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 tout en maintenant avec succès la stabilité budgétaire, la capacité de remboursement de la dette internationale et la stabilité financière, et en lançant une impressionnante campagne de vaccination.

Ces nouvelles ont été citées dans la communiqué de presse publiée par le Bureau régional Asie et Pacifique du FMI à Tokyo, à la suite de la réunion de consultation annuelle entre le Conseil d'administration du FMI et le gouvernement vietnamien.

Le FMI prévoit que l'économie vietnamienne devrait atteindre une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 6% en 2022 et 7,2% en 2023.

Le Conseil d'administration du FMI a appelé le Vietnam à ajuster de manière flexible et proactive sa politique à l'élan de la reprise et aux risques potentiels. Il a également salué le Programme de relance et de développement économiques (PRD) du Vietnam et souligné l'importance de traiter les prêts problématiques, de normaliser les réglementations en matière d'allégement de la dette en temps opportun et de surveiller de près les risques dans le secteur immobilier.

Il a insisté sur la nécessité de la réforme structurelle pour améliorer l'environnement des affaires, accroître la productivité et stimuler le potentiel de croissance. -VNA