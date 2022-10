Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'évaluation du Fonds monétaire international (FMI), les neuf premiers mois de cette année ont été marqués par une reprise rapide de l'économie vietnamienne grâce à la levée des mesures de restriction liées à la pandémie de COVID-19.

La croissance du Produit intérieur brut au cours des trois premiers trimestres a atteint 8,83 %, alimentée par la forte production, la hausse des exportations, une solide reprise des ventes au détail et la croissance du tourisme.

Lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information à Washington, Mme Pemba Tshering Sherpa, chargée de communication du FMI, a estimé que l'inflation au Vietnam était inférieure à celle de la plupart des pays de la région. La population vietnamienne n’est pas touchée par la hausse des prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale en raison de l’approvisionnement intérieur abondant, de la réduction des prix de la viande de porc par rapport au pic de l'an dernier et à l'habitude de consommer du riz qui est toujours moins cher que le blé et d'autres céréales.

Mme Pemba Tshering Sherpa a évoqué le virage stratégique pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et rouvrir complètement l'économie en mars dernier grâce à la large campagne de vaccination.

Elle a aussi cité les taux d'intérêt bas et une politique monétaire généralement accommodante qui ont permis aux entreprises de reprendre rapidement la production lorsque l'économie rouvrira, la réduction de l’impôt et le soutien aux travailleurs dans le cadre du programme de relance et de développement socio-économiques, la réduction des taxes environnementales et d'autres taxes et redevances sur les produits pétroliers. A cela s'ajoutent le gel des prix de certains services dont l'électricité, la santé et l'éducation.

Pemba Tshering Sherpa a également fait des recommandations sur les politiques et mesures pour l'économie vietnamienne.

La Banque d'État devrait se concentrer sur la stabilité des prix. Elle devrait s'appuyer davantage sur le relèvement des taux d'intérêt intérieurs et l'abaissement du plafond des taux de croissance du crédit pour freiner l'inflation. Le FMI a également encouragé le Vietnam à maintenir son objectif d'inflation à 4 % d'ici 2023. La politique budgétaire doit être flexible face aux incertitudes croissantes, a-t-elle déclaré.

A moyen et long termes, elle a souligné les priorités comme améliorer l'environnement des affaires, la productivité des entreprises nationales, les qualifications des travailleurs et poursuivre la numérisation de l'économie.

Estimant les perspectives économiques pour l'année prochaine, elle a constaté que le Vietnam serait confronté à un conjoncture internationale plein de défis. La demande extérieure pour les produits vietnamiens diminuera, ce qui pourrait affecter la production et les exportations.

En outre, le niveau d'inflation inhabituellement élevé dans de nombreuses économies développées pourraient inciter de nombreuses banques centrales à continuer de relever leurs taux d'intérêt de manière agressive. En réponse, la Banque d'État pourrait faire face à des pressions pour continuer à augmenter le taux de change intérieur. - VNA