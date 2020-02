Hanoi (VNA) - Beaucoup de capitales sont bâties au bord d’un cours d’eau d’importance nationale. Hanoi n’échappe pas à cette règle. Adossée à la rive droite du fleuve Rouge, elle lui doit son nom.

Le tronçon qui passe à Hanoi n’est pas très grand par rapport à la longueur totale du fleuve Rouge, mais il a suffi pour créer toute une culture. Source: Internet



"Hà" veut dire "fleuve, "Nôi" signifie : "en deçà, entre". Hanoi est la Cité située en deçà du méandre d’un fleuve. Selon une autre interprétation, elle serait la cité entre deux fleuves, le fleuve Rouge et le Day (ou entre le fleuve Rouge et le Tô Lich).



En 1010, le Roi fondateur de la dynastie des Ly transféra la capitale de la montagne à la plaine, à Thang Long (Cité du Dragon prenant son essor) devenue Hanoi en 1831, alors que la dynastie des Nguyên avait fixé la capitale à Huê.



Le fleuve Rouge était entré dans l’histoire contemporaine avec la conquête du Vietnam par les Français au 19e siècle. L’occupation du Sud (Cochinchine) étant terminée en 1867, la France voulait avoir part à l’immense marché chinois. Francis Garnier, officier de marine, explora le Mékong après la mission de Doudart de Lagrée menée au Second Empire. Le Mékong s’avérant peu navigable, le fleuve Rouge apparaissait comme voie d’accès favorable. Garnier plaida pour la conquête du Tonkin. Il trouva la mort en 1873, à Hanoi, au cours de la première invasion de Tonkin (Nord Vietnam).



Dans l’imaginaire du peuple, le fleuve Rouge est le site d’une lutte entre le génie de la Montagne et le génie des Eaux, lutte annuelle dont voici l’histoire :



Le 18e roi Hùng (1) avait une fille du nom de My Nuong. À 18 ans, la princesse était renommée pour sa beauté et sa vertu, le roi voulut lui trouver un digne mari. Il fit ériger une tour à Hac Tri et envoya dans tout le pays des hérauts pour annoncer son intention de choisir un gendre. Les candidats s’y rendirent nombreux, tous aussi beaux, intelligents et talentueux les uns que les autres. Mais aucun d’eux ne plut aux beaux yeux de la princesse.



Le roi Hùng se montrait impatient lorsque se présentèrent deux nouveaux prétendants : l’un au teint frais et de belle allure, du nom de Son Tinh (génie de la Montagne) et l’autre, au teint bleuâtre et d’apparence peu commune, du nom de Thuy Tinh (génie des Eaux).



Sur la haute tour, le roi et la princesse les observaient. Le premier, Thuy Tinh fit montre de son talent. Il appela le vent et la pluie. Aussitôt, le ciel s’obscurcit, les éclairs et la foudre ébranlèrent la terre, l’eau ruissela partout. Le spectacle était effrayant.



Alors, Son Tinh leva son bâton magique. Le ciel redevint calme et pur, les plantes reverdirent.

Le roi Hùng demeura perplexe. Tous les deux s’étaient montrés dignes d’être son gendre. À qui donner la main, aucun ne put apporter une solution satisfaisante.



Le roi dit alors :

- Les 2 hommes se valent, mais la princesse ne saurait être partagée. Celui des deux qui demain offrira le premier, 100 pains de riz collant, 200 banh chung (2), des éléphants à 9 défenses, des coqs à 9 ergots et des chevaux à 9 crinières aura la main de My Nuong.



Le lendemain, Son Tinh, le génie de la Montagne, arriva de très bonne heure avec les offrandes requises et emmena la belle princesse dans son palais sur les hautes crêtes. Thuy Tinh, le génie des Eaux, se présenta plus tard. Trop tard !



Sa colère fut au comble lorsqu’il ne trouva pas My Nuong. Il se mit à poursuive son rival dans l’intention de ravir la princesse. Il déchaîna de fortes pluies et de furieux vents qui firent trembler le ciel et la terre. Les eaux bouillonnèrent, submergèrent les récoltes, emportèrent les maisons.



Son Tinh tint bon. Il déplaça des chaînes de montagne pour endiguer les eaux. Les collines et les monts poussaient à mesure que s’élevait le niveau d’eau. Le combat dura plusieurs mois. À la fin, se sentant impuissant, Thuy Tinh dut retirer ses forces.



Mais la rancune demeurait dans le cœur du vindicatif génie des Eaux. Et depuis, chaque année, aux 6e et 7e mois lunaires, des typhons et crues périodiques déferlent sur le pays. On dit que Thuy Tinh, le génie des Eaux, prend sa revanche.



(1) Les rois Hùng étaient les fondateurs de l’État Viêt (1er millénaire avant notre ère).

(2) Gâteaux de riz truffé de viande de porc et d’haricots verts. – Huu Ngoc/CVN/VNA