Photo: dongnai.tintuc.vn

Dong Nai (VNA) - Encore peu connu du grand public, Sông Ray (fleuve Ray) conviendra bien aux routards, grâce à ses paysages sauvages, sa verdure luxuriante et sa grande tranquillité en pleine nature.

Situé dans la commune de Sông Ray, district de Câm My, province de Dông Nai (Sud), l’immense fleuve Ray, entouré de vergers sauvages, ne décevra jamais ceux qui aspirent à s’immerger dans une nature quasiment intacte, d’une généreuse sérénité pour le corps et l’âme. Son atmosphère pure est totalement inédite dans la région.



Pour s’y rendre à partir de la mégapole du Sud, il faut environ trois heures. Il faut prendre le bac Cat Lai dans le deuxième arrondissement de la ville de Thu Duc, pour arriver au district de Nhon Trach, province de Dông Nai. Ensuite, il faut emprunter la route nationale N°53, en direction du district de Long Thành, vers la commune de Bàu Can.



En conduisant, il est nécessaire de lever le pied pour mieux contempler les jardins d’hévéas sur une quarantaine de kilomètres. En rang et bien arrangé par les cultivateurs, ce sera le temps de faire des photos-souvenirs pour immortaliser des moments uniques dans un havre de paix.



La route est très satisfaisante autant pour les deux roues que les quatre roues. À une trentaine de kilomètres des plantations d’hévéas, vous arriverez au district de Câm My, direction le fleuve Ray. Se succèderont après les hévéas, des plantations de poivriers ou encore d’anacardiers avant d’arriver au bord du fleuve, au croisement de l’eau,du ciel et de la terre.



Le fleuve Sông Ray est romantique et splendide. Profitez alors d’un bon siège ou d’un hamac pour un repos bien mérité. Ceux qui aiment faire des photos en auront pour leur argent. -CVN/VNA