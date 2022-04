Capture d’écran du portail destiné aux fournisseurs étrangers, le 28 avril 2022. Source : VNA



Hanoi (VNA) – Le Département général de la fiscalité a demandé jeudi 28 avril aux fournisseurs étrangers de procéder à leur enregistrement, de déposer leur déclaration fiscale et de payer leurs taxes dans les délais impartis par la réglementation.



Les fournisseurs étrangers sont tenus d’honorer leurs dettes fiscales du premier trimestre à raison des manquements à leurs obligations fiscales, via le portail destiné aux fournisseurs étrangers, a-t-il indiqué dans le texte n°177/CT-KK.



Ce texte a été envoyé aux fournisseurs étrangers non basés au Vietnam ayant des activités de commerce électronique, faisant des affaires sur les plateformes et d’autres services avec les organisations et particuluers au Vietnam.



Le Département de la fiscalité des grandes entreprises a fait savoir que certains fournisseurs étrangers ont reçu leur numéro d’identification fiscale et sont guidées dans leur démarche, alors que certains d’autres font encore figure de grand absent alors que la date butoir est fixée au plus tard le 30 avril 2022.



Il a déclaré que si après le 30 avril, les fournisseurs étrangers qui n’ont pas pleinement rempli leurs obligations seront répertoriés dans une liste publiée sur le portail du Département général de la fiscalité et d’autres canaux de communication. – VNA