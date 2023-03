Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "Solidarité - Professionnalité - Culture - Créativité", le Festival national de la presse 2023 aura lieu du 17 au 19 mars à Hanoï, a annoncé vendredi, 10 mars, Nguyen Duc Loi, vice-président permanent de l’Association des journalistes vietnamiens, chef du Comité d’organisation.

Le Festival national de la presse 2023 réunira 63 associations des journalistes des villes et provinces du pays, 60 organes de presse au niveau central et local. Ils présenteront sur 87 stands leurs œuvres exemplaires en 2022 et au premier trimestre de 2023.

Nguyen Duc Loi a déclaré que ce grand événement de la presse nationale visait à célébrer de grandes réalisations du pays, à mettre en relief les contributions et le développement vigoureux de la presse révolutionnaire, et à faire promotion des produits des journalistes dans tout le pays.



Les cérémonies d’ouverture et de clôture de ce festival seront retransmises en direct par la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et La Voix du Vietnam (VOV).



Lors de la cérémonie de clôture prévue le 19 mars, le comité d’organisation remettra des prix "Couverture impressionnante du journal du Têt", "Interface impressionnante de journal électronique" et "Des émissions de radio et de télévision impressionnantes", et "Impression de la presse 2023".



Une série d’activités seront organisées en marge du festival, dont un colloque sur l’intelligence artificielle et la gestion de la création de contenus dans la rédaction, le lancement des prix de la presse dans la sensibilisation sur l’utilisation économique et efficace de l’énergie en 2023, un tournoi de football, une exposition de clichés sur les routes du printemps.



Cet événement est animé par l’Association des journalistes vietnamiens et le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec la Commission de la sensibilisation des masses du Comité central du Parti, le ministère de l’Information et de la Communication et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. -VNA