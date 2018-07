Une vue de la plage de Vung Tau. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le festival maritime de Ba Ria-Vung Tau 2018 aura lieu du 28 août au 3 septembre dans la ville de Vung Tau, province méridionale de Ba Ria-Vung Tau.

Ayant pour thème "Connexion des villes et provinces côtières du Vietnam - développement durable du commerce, du tourisme et de l’économie maritime", ce festival comprendra une série d’événements économiques, culturels et sociaux de Ba Ria-Vung Tau pour prendre part à l'application de la résolution du Comité exécutif de l’organisation provinciale du Parti concernant le développement du tourisme de qualité pour la période 2017-2020, avec vision 2030.

La manifestation constituera également une occasion pour les localités, les entreprises spécialisées dans le tourisme, les services, les activités liées à l’économie maritime de Ba Ria-Vung Tau et d'autres villes et provinces côtières, d'intensifier leurs activités de promotion touristique dans et hors du pays.

Le festival est co-organisé par le Service provincial du Tourisme et la société par actions du groupe commercial international Expo.

Il devra réunir 28 villes et provinces côtières du pays. Sont prévus des foires, des expositions, une fête internationale du cerf-volant, un carnaval de rue, des défilés de mode internationaux et d’ao dai, une fête de la bière, des spectacles de calligraphies, des séminaires sur le développement économique lié à la protection de l’environnement, etc.

Ba Ria-Vung Tau est un centre pétrolier ainsi qu'un centre touristique important du pays, avec beaucoup de belles plages séduisant de nombreux visiteurs vietnamiens comme étrangers.-VNA