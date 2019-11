Rencontre entre Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, et le vice-président permanent du Comité populaire municipal de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Festival Japon-Vietnam est un événement commun marquant du partenariat culturel bilatéral au fil des ans, a déclaré Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam.

Le succès du Festival Japon-Vietnam à Hô Chi Minh-Ville a incité le Japon à organiser un premier Festival du Vietnam à Sapporo dans la préfecture de Hokkaido en septembre dernier, a indiqué Takebe Tsutomu, lors d’une rencontre avec le vice-président permanent du Comité populaire de la mégapole du Sud, Le Thanh Liem, le 20 novembre.

Il a ajouté que des fêtes vietnamiennes seraient organisées dans d’autres localités japonaises dans les temps à venir.

Selon Le Thanh Liem, Ho Chi Minh-Ville a établi des relations d’amitié et de coopération avec six localités japonaises pour développer leur collaboration dans divers domaines tels que l'investissement, le commerce, la culture, l'éducation, l'aide au développement, l'environnement et l'adaptation au changement climatique.

Il a ajouté que les autorités municipales appréciaient le rôle important joué par Takebe Tsutomu dans la promotion des échanges culturels entre le Vietnam et le Japon.

Le succès des six éditions du Festival Japon-Vietnam déjà organisées a contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre Vietnamiens et Japonais, a-t-il souligné, affirmant que le Festival avait attiré un grand nombre de visiteurs.

Les autorités municipales se sont engagées à créer les meilleures conditions possibles pour l’organisation de la 7e édition de ce festival à Ho Chi Minh-Ville du 21 au 23 février 2020. - VNA