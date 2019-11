Photo : internet

Lam Dong (VNA) - Le 8e Festival des fleurs de Da Lat se tiendra du 20 au 24 décembre dans les villes de Da Lat, Bao Loc et d’autres districts de la province de Lam Dong (hauts plateaux du Centre), a annoncé le Comité populaire provincial lors d’une conférence de presse le 22 novembre à Hanoï.

Le festival de cinq jours ayant pour le thème"Da Lat et Fleurs" comprendra une série d’activités visant à valoriser l'image des fleurs et l’industrie floricole de Da Lat-Lam Dong, ainsi le tourisme local.

Selon Tran Thi Vu Loan, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Da Lat, l’édition de cette année comprendra 12 programmes majeurs dont un espace de fleurs autour du lac Xuan Huong, un échange culturel entre le Vietnam et la République de Corée et une semaine culturelle du thé et de la soie de Bao Loc.

Lam Dong est le plus grand producteur de fleurs au Vietnam, représentant environ 50% de la production nationale et 40% des surfaces de floriculture.

La ville de Da Lat compte actuellement près de 1.900 établissements d'hébergement avec environ 24.000 chambres capables d’accueillir 70.000 visiteurs par jour. Le Festival des fleurs de Da Lat 2019 devrait accueillir quelque 300.000 visiteurs. -VNA