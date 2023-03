Photo d'illustration : VNA

Binh Thuan (VNA) - Un festival de montgolfières s'est tenu le matin du 24 mars sur la plage de Doi Duong, dans la province de Binh Thuân (Centre), pour célébrer l'Année nationale du tourisme 2023 sur le thème "Binh Thuân - Convergence verte".

Des milliers d'habitants et de touristes se sont rassemblés sur la plage pour admirer les 25 ballons et prendre des photos. Beaucoup étaient ravis de voir pour la première fois de nombreux ballons voler dans le ciel.

L'Année nationale du tourisme 2023 sera inaugurée le 25 mars dans la zone touristique NovaWorld Phan Thiêt de la ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân (Centre).

L'événement mettra en avant la promotion du tourisme vert et durable, contribuant ainsi à donner un élan à l'essor du tourisme à Binh Thuân. Par cette manifestation, la province souhaite devenir une porte d'entrée pour les provinces voisines et les pays de la région Asie-Pacifique.

Selon le comité d'organisation, la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du tourisme 2023, dirigée par l'artiste Trân Ly Ly, directeur du Département des arts du spectacle, et l'auteur Hoàng Công Cuong, durera environ 85 minutes et sera composée de trois volets : "Convergence de la terre et du ciel", "Voyage vert" et "Convergence verte - Binh Thuân, destination de l'amitié". 600 figurants participeront à l'événement.

L'Année nationale du tourisme 2023 comprendra plus de 200 événements, dont 13 à l'échelle nationale. De son côté, Binh Thuân prévoit une série de 31 événements culturels, sportifs et touristiques uniques à portée interprovinciale, nationale et internationale. En outre, plus de 160 événements seront organisés par 41 provinces et villes du pays dans le cadre de l'Année nationale du tourisme 2023.

Avec 192 km de côtes, Binh Thuân abrite des îles, des îlots, des criques, des baies et des plages de sable blanc aux eaux cristallines, qui forment des attractions touristiques célèbres. La province possède des ressources touristiques avec de nombreux vestiges historiques et culturels et des fêtes traditionnelles.



Elle compte actuellement près de 900 établissements d'hébergement avec plus de 17.000 chambres, dont 45 hôtels et resorts de 3 à 5 étoiles cumulant près de 5.000 chambres, ainsi que 13 voyagistes, dont 8 internationaux.



La province vise plus de 6,7 millions de touristes cette année et compte faire du tourisme l'un des trois piliers de son économie. L'année dernière, elle avait accueilli plus de 5,7 millions de touristes. -VNA