Vientiane (VNA) – L’Association des Vietnamiens de la province d’Oudomxay, au Laos, a lancé vendredi 28 juillet les travaux d’un dortoir de trois étages d’un coût d’environ 6,7 milliards de kips (308.000 dollars) à Oudomxay dans le cadre d’un projet de construction d’une école bilingue lao-vietnamienne.

Cérémonie de mise en chantier du dortoir dans le cadre d’un projet de construction d’une école bilingue lao-vietnamienne. Photo : VNA



L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, a souligné que cette école contribuera à la préservation de la culture vietnamienne, à la transmission de la culture et de l’enseignement du vietnamien aux enfants vietnamiens d’Oudomxay, et manifeste l’amitié spéciale, pûre et fidèle entre le Vietnam et le Laos.

Le diplomate a remercié les autorités locales d’avoir facilité les activités de l’Association des Vietnamiens de la province d’Oudomxay et d’avoir prêté attention à l’enseignement des générations futures en attribuant un terrain pour la mise en œuvre du projet.

Ce projet est qualifié par le secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province d’Oudomxay, d’un symbole de coopération entre la province d’Oudomsay et le Vietnam en général et avec l’Association des Vietnamiens de la province d’Oudomxay.

Créée en 2009, l’Association des Vietnamiens de la province d’Oudomxay, est devenue aujourd’hui une organisation sociale efficace, regroupant 500 membres, dont une centaine d’enfants en âge scolaire. – VNA