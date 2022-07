Vientiane (VNA) – Le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong lors de la cérémonie le 18 juillet célébrant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre) et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam - Laos, a été hautement apprécié par les fonctionnaires, experts et le peuple lao.

Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL). Photo : VNA

S'adressant aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’Information au Laos le 19 juillet, Thongsavanh Phomvihane, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), a hautement apprécié le discours du dirigeant du Parti communiste du Vietnam.

Il a souligné que ce discours a souligné la tradition de solidarité entre les deux pays, qui a ses racines dans le Parti communiste indochinois et leur collaboration pour combattre un ennemi commun.

Il a souligné que dans le contexte d'évolutions compliquées et imprévisibles de la situation mondiale, les deux pays doivent préserver leurs relations spéciales qui sont devenues un héritage inestimable commun.

Le rédacteur en chef du Pasaxon, organe du PRPL, Vanxay Tavinyan, a prêté attention aux paroles du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong "Aider nos amis, c'est nous aider nous-mêmes", affirmant qu'il pense que c'est une mission historique.

Le vice-président et secrétaire général de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Saykhong Sayasine, a déclaré que lui et d'autres Lao partageaient l'évaluation du chef du Parti communiste du Vietnam, selon laquelle, malgré les difficultés et les changements dans le monde, la solidarité Laos-Vietnam ne cesse de se renforcer, devenant un inestimable patrimoine des deux pays. Dans de telles circonstances, les deux pays doivent s'unir plus que jamais, surmonter ensemble les difficultés et développer leurs économies sur la base de l'indépendance, de l'autonomie et de la coopération.

L'ancien directeur de l'Institut de l'information et des sciences sociales du Laos, Bountheng Souksavatd, s'est dit ému par le discours du dirigeant du Parti communiste du Vietnam. Il a confié qu'à travers le discours, il avait ressenti l'importance de la préservation des liens particuliers Laos-Vietnam pour aujourd'hui et pour l'avenir.- VNA