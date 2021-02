Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong (premier rang, 3e à partir de la gauche), et des représentants de la capitale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 11 février, avant le passage au Nouvel An lunaire du Buffle, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, est allé au siège du Comité du Parti de Hanoï pour adresser ses meilleurs voeux du Têt aux autorités, aux militaires et aux habitants de la capitale.



Saluant les réalisations de Hanoï en 2020, dont une croissance de 3,98%, la création de plus de 180.000 nouveaux emplois et les efforts inlassables face au coronavirus, Nguyen Phu Trong a souligné que ces résultats avaient grandement contribué à la performance du pays durant l’année passée.