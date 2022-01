Pham Vu Phong, directeur de la société Nam Phong. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a décidé, le 15 janvier, d'arrêter et d'engager des poursuites pénales contre le directeur de la société Nam Phong, Pham Vu Phong, pour "violation des règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences" et "Donner des pot-de-vin", conformément aux articles 222 et 364 du Code pénal 2015

Truong Thi Bao Trân, employé du bureau du matériel de l'hôpital Thu Duc, a également fait l'objet d'une enquête pour « pot-de-vin reçu » conformément à l'article 354 du code pénal.

Selon l'enquête préliminaire, l'hôpital Thu Duc a acheté tous les kits de test fabriqués par la Compagnie Viet A via la société Nam Phong pour un coût total de près de 39 milliards de dongs (1,69 million de dollars) de février à septembre 2021, via un appel d'offres et 37 d'autres dans le formulaire d'approvisionnement désigné. L'achat a été demandé par la Compagnie Viet A dans le but d'augmenter les prix et la Société Nam Phong a reçu une commission de 30 à 40 %, soit près de 11 milliards de dongs.

Au cours du processus de validation du dossier d'appel d'offres, Pham Vu Phong a donné un pot-de-vin à Truong Thi Bao Trân.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.- VNA