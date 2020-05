Le Président Hô Chi Minh et la délégation du gouvernement vietnamien chaleureusement accueillis par les Polonais en juillet 1957. Photo d’archive

Hanoï (VNA) - Homme politique et homme de culture exceptionnel, Hô Chi Minh aura aussi été un diplomate brillantissime. Son charisme inégalé et sa fine connaissance de l’autre lui ont valu l’estime et l’admiration de celles et ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, et au Vietnam des réussites diplomatiques importantes.



Le style diplomatique de Hô Chi Minh est le résultat d’un subtil dosage de patriotisme, de culture et de tradition diplomatique vietnamienne. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Lê Hai Binh, chef adjoint du service de l’information internationale, à la Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti communiste vietnamien. D’après lui, le charisme du Président Hô Chi Minh explique le respect que lui vouait n’importe quel interlocuteur, y compris un adversaire ou un ennemi.



«En 1923, suite à sa rencontre avec le jeune patriote Nguyên Ai Quôc (le pseudonyme du Président Hô Chi Minh de l’époque), le journaliste et poète soviétique Ossip Mandelstam a fait cette remarque : «Chez Nguyên Ai Quôc, on trouve une culture, celle de l’avenir. Ses gestes nobles et sa voix grave me font penser au futur et à la perspective d’une fraternité mondiale immense comme un océan », raconte-t-il.



Simple, naturel mais distingué, convivial et sincère mais courtois, voilà les qualificatifs qu’utilisent les politiciens et les historiens en écrivant sur Hô Chi Minh. Selon Lê Hai Binh, rares dans le monde sont les dirigeants qui auront autant séduit leurs interlocuteurs que le leader vénéré des Vietnamiens. Son art comportemental se résume en quelques mots.



« Premièrement, Hô Chi Minh agit toujours dans les intérêts de son peuple. Deuxièmement, son comportement allie humanité et culture. Troisièmement, il réussit toujours à cerner la personnalité de son interlocuteur et à trouver par conséquent la manière appropriée de l’approcher et de le convaincre », résume-t-il.



Toujours selon Lê Hai Binh, le style diplomatique de Hô Chi Minh est tout à fait représentatif de l’identité culturelle vietnamienne, qui inclut pacifisme et humanité, tolérance et flexibilité. Si Hô Chi Minh est un exemple moral pour les Vietnamiens, son style diplomatique est aussi un exemple pour tous les hommes politiques du monde, conclut-il. - VOV/VNA







