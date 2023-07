Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé vendredi 14 juillet à Hanoi que le développement vert, la transition énergétique et la réduction des émissions sont une tendance inévitable et irréversible dont le Vietnam ne se tient pas à l’écart, et représentent aussi une opportunité de développer et de restructurer l’économie vers une économie verte et durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprimant lors de la 4e réunion du Comité de pilotage national pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la COP26, à Hanoi, le 14 juillet. Photo: VNA

Il a fait ces remarques en présidant la 4e réunion du Comité de pilotage national pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la 26e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Il faut combiner la force de la nation avec la force de l’époque pour mettre en oeuvre nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de l’objectif de développement durable du pays, pour la vie prospère et heureuse du peuple. Le développement vert doit être durable, inclusif et global, ne laissant personne de côté, a plaidé le dirigeant.

Par conséquent, tous les échelons, toutes les branches, toute la population, et toutes les entreprises doivent agir avec plus de détermination, plus d’efforts, plus d’efficacité, a-t-il appelé.

Lors de la COP26 tenue à Glasgow, en Écosse, fin 2021, le Vietnam s’est engagé à élaborer et mettre en œuvre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Le chef du gouvernement a souligné certains questions clés, notamment le perfectionnement des institutions, mécanismes et politiques; la mobilisation des ressources; la promotion de la recherche, du développement et du transfert de technologie; le perfectionnement des modes de gestion appropriés et efficaces et la formation des ressources humaines pour le développement vert.

Il a demandé d’accélérer la mise en œuvre des tâches pour déployer les engagements pris lors de la COP26, prévues dans la décision n°888/QD-TTg du Premier ministre et la Stratégie nationale sur les changements climatiques d’ici 2050, la Stratégie nationale pour la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, les Contributions déterminées au niveau national (NDC) mises à jour en 2022 et les engagements pris lors de la COP26.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux ministères et aux branches concernés de s’investir dans la mise en œuvre du projet de mise en œuvre de la déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), d’engager activement des discussions avec le groupe d’institutions financières privées coordonnées par la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Il a chargé le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement d’assumer la responsabilité principale et de travailler avec les ministères et organes concernés pour élaborer un décret réglementant la gestion des crédits carbone et de le soumettre au gouvernement au cours du deuxième trimestre de 2024.

Le chef du gouvernement a également chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce d’achever et de soumettre rapidement au gouvernement pour promulgation un mécanisme pilote d’achat et de vente directs d’électricité (DPPA) entre les producteurs d’énergie renouvelable et les grands utilisateurs d’électricité afin d’accélérer le projet de transition énergétique juste pour la mise en oeuvre les engagements pris lors de la COP26.

Le ministère des Finances devra peaufiner le projet de développement d’un marché du carbone au Vietnam et le soumettre au Premier ministre pour examen et approbation en juillet 2023, et le ministère du Plan et de l’Investissement devra se dépêcher d’élaborer des critères de croissance verte.

Lors de la réunion, le Comité de pilotage national pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la COP26 a annoncé la décision du Premier ministre sur la création du Secrétariat pour la mise en œuvre de la déclaration politique sur l’établissement du JETP, dirigé par le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Dang Quôc Khanh. – VNA