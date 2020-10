Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (3e à partir de la gauche) décerne l’Ordre de la Défense nationale de première classe au Département général du renseignement de défense. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Département général du renseignement de défense a organisé le 23 octobre une cérémonie pour recevoir l’Ordre de la Défense nationale de première classe et célébrer ses 75 ans (25 octobre). L’événement a eu lieu en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Dans son discours, le Premier ministre a déclaré tenir en haute estime les réalisations du Département général du renseignement de défense depuis sa fondation le 25 octobre 1945.



Il a recommandé à ce Département général relevant du ministère de la Défense de prendre des mesures synchrones pour améliorer son professionnalisme et sa performance, développer un personnel ferme en termes d’idéologie politique, doté d’une vision stratégique et de compétences professionnelles à la mesure de ses missions ...



Le chef du gouvernement s’est déclaré convaincu qu'avec ses traditions et réalisations au cours de ces 75 dernières années, ainsi que ses potentiels et ses atouts actuels, le Département général du renseignement de défense accomplirait avec succès toutes les tâches assignées, continuerait d’être une force clé, particulièrement fiable et digne de la confiance du Parti, de l'État, de l'armée et du peuple. -VNA