Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Département de l'immigration (ministère de la Sécurité publique) a tenu le 4 novembre un Dialogue direct sur les procédures administratives, le traitement des procédures administratives pour les agences, les organisations et les habitants.

Le dialogue a porté sur les contenus comme les résultats de la réception et du traitement des démarches administratives ; les difficultés et obstacles dans la gestion des démarches et solutions administratives ; la responsabilité, la qualité morale, le mode de vie, le comportement des officiers et soldats dans ce domaine et autres questions liées à la réception et au traitement des procédures administratives.

S'exprimant lors du dialogue, le général de brigade Pham Dang Khoa, chef du Département de l'immigration a souligné que la mise en œuvre de la réforme administrative dans le domaine de la gestion de l'immigration était menée sérieusement, créant des conditions favorables pour tous les citoyens vietnamiens entrant et sortant, attirant des étrangers au Vietnam pour le tourisme, l'investissement, le commerce... ; améliorant l'efficacité de la gestion étatique des entrées et sorties, détectant rapidement et luttant contre les infractions.

En comparaison avec de nombreux pays dans le monde, la politique de visa du Vietnam est simple et rapide, avec des formes diverses répondant aux besoins des étrangers lors de leur entrée au Vietnam, a-t-il ajouté.

Lors du dialogue, des représentants d'entreprises, d'organisations et d’individus ont posé des questions sur la gestion de l'immigration, les réglementations sur le visa et le séjour des étrangers au Vietnam ; la délivrance de passeports aux citoyens vietnamiens, la délivrance d'ABTC (Apec business travel cards) aux hommes d'affaires vietnamiens ; l'application des sciences et des technologies au service de la réforme administrative dans le domaine de l'immigration ; la coordination avec les agences et départements dans et hors de la Police.

Jusqu'à présent, le Vietnam a étendu la délivrance du visa électronique aux étrangers dans 80 pays et territoires. En outre, il existe 13 pays avec une exemption de visa unilatérale et 12 pays avec une exemption de visa bilatérale. Par ailleurs, le gouvernement continue d'ordonner de faciliter l'approbation du visa électronique auprès des experts et des touristes étrangers.



Dans les temps à venir, le Département de l'immigration continuera à renforcer l'application des technologies de l'information, à mettre en œuvre des procédures d'examen du personnel pour l'octroi de visas aux étrangers au niveau 4, contribuant à la création d'un mécanisme de visas plus ouverts en faveur des étrangers, les attirant au Vietnam pour investir et voyager. - VNA