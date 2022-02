Bac Liêu (VNA) – Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a exhorté mercredi 9 février le delta du Mékong, le grenier à riz du Vietnam, à devenir un modèle pour d’autres deltas du monde en s’adaptant au dérèglement du climat.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan à Bac Liêu, le 9 février. Photo : VNA

Il est temps que le delta du Mékong doit surmonter avec confiance les difficultés pour devenir un delta modèle d’adaptation au changement climatique dans le monde, a-t-il déclaré aux directeurs des Départements de l’agriculture et du développement rural des 13 provinces du delta du Mékong.

Le ministre a souligné que l’agriculture demeure toujours un pilier de l’économie vietnamienne dans les années à venir, d’où la nécessité d’apprécier et développer ce secteur dans une une nouvelle direction.

Le delta du Mékong est l’une des régions les plus productives sur le plan agricole et revêt une importance mondiale pour ses exportations de riz, de crevettes et de fruits. Photo : VNA

Il s’agit de passer du développement au sein de chaque périmètre administratif à la connexion locale et régionale, de créer un espace économique ouvert, en tant qu’entité à part entière, qui permet de générer une force motrice et un environnement de développement harmonieux et d’association étroite avec un trio de développement : l’État, le marché et société, a-t-il précisé.

Lê Minh Hoan a également recommandé aux provinces du delta du Mékong prêter attention au développement de l’agriculture écologique afin de répondre aux besoins mondiaux, d’adapter la production à la nouvelle normalité, de développer efficacement l’économie rurale. – VNA