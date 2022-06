Cân Tho (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mardi 21 juin, dans la ville de Cân Tho de bien mettre en œuvre des options et politiques du Parti et de l’État pour développer le delta du Mékong en un centre économique agricole durable, dynamique et hautement productif du pays, de la région et du monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a fait cette demande lors d’une conférence pour annoncer un plan directeur et un programme de promotion des investissements pour la région pour la période 2021-2030, avec pour thème "Delta du Mékong : Nouvelle pensée - Nouvelle vision - Nouvelles opportunités - Nouvelles valeurs".



Il a déclaré que la conférence et les événements connexes sont importants, contenant les attentes et la confiance du Parti, de l’État et du peuple dans la promotion du développement socio-économique de la région, et contribuant à concrétiser la résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi que les grandes politiques de développement régional sur la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045 du Parti, de l’État et du gouvernement.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au delta du Mékong de développer une agriculture de haute qualité, à haut rendement et à valeur ajoutée combinée aux services, à l’écotourisme et à l’industrie, en particulier la transformation ; de développer l’économie maritime, les énergies propres et renouvelables ; et de moderniser les infrastructures essentielles pour soutenir la transformation du modèle de développement.



Dans l’immédiat, les localités du delta du Mékong devraient se concentrer sur la bonne mise en œuvre de la prévention et du contrôle du Covid-19 pour faciliter le développement socio-économique, améliorer l’aménagement du territoire et la considérer comme une tâche clé dans les temps à venir.



Les localités et les secteurs doivent se coordonner pour éliminer les goulots d’étranglement liés aux infrastructures de transport et à la logistique, accélérer le décaissement des investissements publics et intensifier la coopération public-privé, a-t-il indiqué.



Le chef du gouvernement a également exhorté les localités à prendre des mesures pour développer des ressources humaines de haute qualité, améliorer l’environnement des affaires et créer une percée dans la réforme des procédures administratives pour attirer davantage d’investisseurs.



Il a également demandé aux localités de continuer à consolider la sécurité de la défense, à maintenir la sécurité des frontières, à assurer l'ordre et la sécurité sociaux, à renforcer l'intégration internationale et à se concentrer davantage sur la construction et le remodelage du Parti et du système politique.

Vue de la conférence dans la ville de Cân Tho, le 21 juin. Photo: VNA



Au cours de la conférence, des ministres, des présidents du Comité populaire des provinces et des villes, des représentants de groupes économiques nationaux et étrangers, ainsi que des ambassadeurs et des dirigeants d’organisations internationales au Vietnam se sont intervenus sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre avec succès la résolution sur le développement du Mékong région du delta dans les temps à venir.



Les participants ont axé leur discussion sur la restructuration de l'agriculture ; l'attraction des investissements dans l'industrie de transformation ; le développement des infrastructures d'irrigation ; la promotion commerciale et l'expansion des marchés pour les produits agricoles ; le développement des énergies renouvelables ; la culture et le tourisme; et la connectivité régionale.

Ils ont également souligné le rôle et la position de Cân Tho en tant que centre du delta du Mékong dans le cadre du développement régional ; et des orientations proposées pour promouvoir les liens de développement entre la région avec Hô Chi Minh-Ville et la région économique clé du Sud.



Ils ont également discuté des mesures visant à promouvoir un développement économique maritime durable associé à la protection de l’écosystème de la mangrove et du littoral, à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles et à l’adaptation aux changements climatiques, ainsi qu’à la coopération et au soutien au développement du delta du Mékong. – VNA