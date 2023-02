Photo: VNA

Hanoï (VNA) - D’ici à 2030, le Delta du fleuve Rouge devra devenir le plus grand moteur de la croissance économique nationale. Ainsi en a décidé le Bureau politique du Parti communiste vietnamien dans sa résolution numéro 30 en date du 23 novembre 2022. Le gouvernement vient d’adopter un plan d’action pour mettre en œuvre cette résolution.



Le 12 février dernier, le gouvernement a organisé une conférence pour publier ce plan d’action. Il a fixé 21 objectifs en matière de développement socioéconomique et de protection environnementale jusqu’en 2030. Citons, entre autres, une croissance annuelle moyenne de 9%, un PIB local par tête de 274 millions de dôngs par an, une augmentation de la productivité annuelle de plus de 7% et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 1,5% par an.

En 2030, le Delta du fleuve Rouge sera une région au développement rapide et durable, dotée d’une structure économique appropriée et d’une culture riche en identité nationale. Son développement sera basé sur une croissance verte. Ce sera une région moderne, la plus avancée du pays en termes de science, de technologie, d’innovation, d’économie numérique, de société numérique, mais aussi d’éducation et de formation.

Pour ce faire, le gouvernement a défini 10 groupes de mesures essentielles, et élaboré 20 grands projets d’infrastructures, a annoncé Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement.

«Nous allons cibler la région économique de pointe du Nord, qui fait partie du Delta du fleuve Rouge, pour en faire le cœur politique, économique, culturel, éducationnel et scientifico-technologique du pays, et le levier de développement du Delta. Toutes les ressources disponibles seront mobilisées pour construire et compléter les infrastructures essentielles dont dépend le développement des localités concernées. Il s’agit notamment d’autoroutes, de nationales, de périphériques, de routes littorales, de ports maritimes, aériens et ferroviaires qui relieront les sous-régions constitutives, et relieront la région aux autres», a-t-il expliqué.

Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement Photo: VOV

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, a quant à lui parlé du développement du marché du travail...

«Nous devons avant tout améliorer le niveau de qualification de nos ressources humaines, ce qui passe par des mesures appropriées concernant l’enseignement supérieur et l’enseignement professionnel. Il importe également de moderniser et de développer le marché des services liés à l’emploi, en renforçant sa connexion avec les marchés des autres régions du pays, et avec les pays développés», a-t-il proposé.

Lors de la conférence du 12 février, les dirigeants de Hanoï, de Haiphong, de Hà Nam et d’autres provinces ont jugé nécessaire que les localités constitutives adaptent leur plan de développement à celui du Delta du fleuve Rouge. Ils prévoient, entre autres, que Hanoï sera une ville intelligente et moderne ayant une identité à part, que Haiphong misera sur l’économie maritime et sur la croissance verte, et que Hà Nam se spécialisera dans l’intelligence artificielle, l’autonomisation et la biotechnologie.

De nombreux entrepreneurs et représentants d’organisations internationales se sont engagés à accompagner le Vietnam sur ce chantier ambitieux.

Cette conférence du 12 février était la 6e organisée par le gouvernement pour mettre en œuvre des résolutions du Bureau politique sur le développement des différentes régions du pays.

Le Vietnam est déterminé à restructurer son économie et à trouver un nouveau modèle de croissance d’ici à 2030, pour s’affirmer en 2045 en tant que pays développé à revenu élevé.

Le Delta du fleuve Rouge regroupe en fait les 11 villes et provinces situées dans le bassin du fleuve Rouge et du fleuve Thai Binh, dans le nord du Vietnam. Ces localités sont Hanoï, Hung Yên, Hai Duong, Haiphong, Bac Ninh, Vinh Phuc, Hà Nam, Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh et Quang Ninh. D’une superficie de 14.806 km2, il s’agit du deuxième plus grand delta du pays, où vivent 21 millions 600 mille personnes, soit 22% de la population nationale. Cette région relie le Nord-Ouest du pays au Centre septentrional et est facilement accessible de tous les autres coins du pays. Abritant Hanoï, la capitale, le Delta du fleuve Rouge est le cœur économique, scientifico-technique et culturel du pays. Les aéroports de Nôi Bài et de Vân Dôn, ainsi que le port de Haiphong sont autant de portes ouvertes sur la région et le monde, faisant de ce delta une entité stratégique sur tous les plans: politique, économique, culturel, social, environnemental, défensif ou encore sécuritaire. -VOV/VNA