Hanoi (VNA) - Le delta du fleuve Rouge et le Centre septentrional ont mobilisé près de 690.000 milliards de dôngs (environ 29,7 milliards de dollars) pour le programme d’édification de la nouvelle ruralité durant la période 2010-2019, a fait savoir le Bureau central de coordination dudit programme.

Route intercommunale de Nguyên Khê dans le district de Dông Anh, à Hanoi. Source : moha.gov.vn

Ce chiffre représente 32,5% du bilan national. Le montant mobilisé de la deuxième phase (2016 - 2019) a doublé celui de la première phase (2010 - 2015), a-t-il précisé.Cette performance est attribuable aux conditions économiques plus favorables du delta du fleuve Rouge où les secteurs industriel et tertiaire sont en pleine croissance et créent des sources de recettes fiscales importantes, permettant d’investir dans l’instauration de la nouvelle ruralité.Entre-temps, cinq des 11 provinces et villes – Hanoi, Quang Ninh, Vinh Phuc, Bac Ninh et Hai Phong, ont pu subvenir à leurs propres besoins budgétaires pour financer ce programme, a-t-il ajouté.Le Bureau central de coordination a fait remarquer que les travaux étaient financés à 1,60% par le budget central et à 25,30% par le fonds de contrepartie des budgets locaux dans le delta du fleuve Rouge, contre respectivenent 4,19% et 10,39% dans le Centre septentrional et une moyenne nationale de 10,71%.Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture et du Développement, près de 70% des communes du delta du fleuve Rouge et du Centre septentrional sont devenues néo-rurales et 41 districts ont satisfait aux normes de la nouvelle ruralité, représentant 48,8% des districts néo-ruraux de l’ensemble du pays. – VNA