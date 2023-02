Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo : VNA

Hanoï, 12 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 12 février à la région du delta du fleuve Rouge de tirer le meilleur parti de ses potentiels et de ses avantages pour un développement rapide et durable afin de diriger la restructuration économique du pays et la transformation du modèle de croissance.Le Premier ministre a présidé une conférence dans la province de Quang Ninh sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour déployer la résolution du Bureau politique sur les orientations du développement socio-économique et de la défense et de l'assurance de la sécurité dans le delta du fleuve Rouge jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045.Le delta du fleuve Rouge est une région stratégique en termes de politique, d'économie, de culture, de société, d'environnement, de défense, de sécurité et de souveraineté sur la mer et les îles. C'est la porte d'entrée du Nord du pays et de l'ASEAN vers la Chine, le plus grand marché du monde, et un pont important dans les échanges économiques et culturels internationaux.Ces dernières années, le Parti et l'État ont prêté attention et investi dans le développement de la région, faisant en sorte que sa croissance économique soit toujours supérieure à la moyenne nationale.Cependant, son développement socio-économique n'a pas été à la mesure de ses potentiels, de ses avantages, de sa position importante et de son rôle, car la prise de conscience du rôle, de la position et de l'importance fait encore défaut ; les politiques ne sont pas assez fortes pour faire les percées nécessaires ; l'investissement n'a pas satisfait aux exigences et la coordination entre ministères, secteurs et localités n'est pas encore étroite et efficace.Par conséquent, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs et les 11 villes et provinces concernées d'élaborer rapidement des programmes et plans d'action spécifiques pour réaliser la Résolution du Bureau politique et le plan d'action du gouvernement.Il leur a été demandé de se concentrer sur le perfectionnement des institutions, la planification régionale et les politiques sur les liens régionaux, de promouvoir le développement économique régional et la restructuration économique, de développer une économie basée sur la mer, d'améliorer l'éducation et la formation pour élever la qualité des ressources humaines, d'assurer la défense et la sécurité et d'intensifier la construction et le perfectionnement du Parti et du système politique.Pour attirer les investissements, il est nécessaire de construire des infrastructures, de réduire les procédures administratives inutiles, de créer un environnement d'affaires et d'investissement plus favorable et d'organiser rapidement des dialogues pour aider les entreprises à faire face aux difficultés, a ajouté Pham Minh Chinh.Lors de la conférence, les autorités de localités de la région telles que Hanoi, Quang Ninh, Hai Phong et Ha Nam, ainsi que ceux de nombreuses entreprises et organisations internationales, dont la Banque asiatique de développement (BAD), l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et Samsung Vietnam, a prononcé des discours sur les mesures susceptibles de stimuler le développement économique de la région.Dans le cadre de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres délégués ont assisté à une cérémonie pour annoncer un plan directeur de la province de Quang Ninh pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, et une autre de la ville d'Ha Long jusqu'en 2040.Ils ont été témoins de l'annonce d'accords de coopération et de financement en capital entre le ministère du Plan et de l'Investissement et des partenaires de développement dans le delta du fleuve Rouge, avec un capital total d'environ 2,6 milliards de dollars, età la remise de 30 certificats d'investissement et de protocoles d'accord entre des villes et provinces de la région et des entreprises et partenaires nationaux et étrangers, d'un capital total de plus de 171 billions de dongs (7,25 milliards de dollars).Auparavant, le chef du gouvernement avait assisté à la cérémonie d'ouverture d'une exposition de photos sur le thème "Delta du fleuve Rouge : lien pour le développement - innovation - vert et durabilité", et avait visité des stands présentant des produits typiques, des produits industriels et des documents de promotion des investissements des localités de la région.La région du delta du fleuve Rouge comprend 11 villes et provinces que sont Hanoi, Hai Phong, Hai Duong, Bac Ninh, Vinh Phuc, Hung Yen, Thai Binh, Nam Dinh, Ha Nam, Ninh Binh et Quang Ninh.- VNA