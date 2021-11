Hanoï, 26 novembre (VNA) - L'Assemblée nationale du Vietnam a élaboré un plan budgétaire de l'État pour 2022, dans lequel le déficit est estimé à 372.900 milliards de dongs (environ 16,2 milliards de dollars), soit 4% du produit intérieur brut (PIB).

Photo d'illustration : VNA

Par conséquent, le déficit budgétaire au niveau central atteindra environ 347.900 milliards de dongs, et ce montant au niveau local s'élèvera à 25.000 dongs, soit l'équivalent de 3,7 et 0,3 % du PIB, respectivement.

Pendant ce temps, les revenus du budget de l'État s'élèveront à 1.411.700 dongs et les dépenses s'élèveront à 1.784.600. Il est proposé qu'une partie de ces fonds excédentaires provienne de l'aide non remboursable de la Banque asiatique de développement pour la mise en œuvre du projet de développement des infrastructures urbaines et environnementales dans la province centrale de Quang Nam, en réponse au changement climatique.

Photo : VNA

De plus, les localités sont autorisées à utiliser les fonds restants du programme de réforme de la politique salariale pour les activités de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19 en 2021 et 2022.

Dans le même temps, le transfert de 16.000 milliards de dongs du plan d'investissement du budget central pour cette année à 2022 est autorisé, pour allouer aux trois programmes ciblés nationaux visant le développement socio-économique des communautés ethniques minoritaires et des zones montagneuses, la construction de nouvelle ruralité et la réduction durable de la pauvreté.

Le gouvernement vietnamien s'est engagé à continuer de restructurer les recettes budgétaires de l'État vers la durabilité, tout en se concentrant sur la stricte application de la loi sur l'administration fiscale et sur la lutte contre les pertes de revenus, l'évasion fiscale et la fraude commerciale, afin d'augmenter les recettes du budget de l'État pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et la reprise socio-économique dans le pays. - VNA