Hanoi (VNA) – Le programme "Le début du Japon" commence à être diffusé sur plusieurs chaînes de la Télévision du Vietnam (VTV) afin de présenter la culture et le tourisme japonaisau public, a fait savoir VTV à la presse à Hanoi.

Lors de l’échange culturel japonais 2018 à Hanoi. Source: VNA

Produit par le ministère japonais des Affaires intérieures et de la Communication, la chaîne japonaise Nara Television et VTV, ce programme s’inscrit dans le cadre des activités de célébration du 45e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et du projet de développement à l’étranger des contenus de diffusion.C’est le deuxième projet que VTV a établi avec Nara Television. Les deux projets ont été menés en deux ans par deux équipes de production différentes.Cinq séries intitulées "Yamatokoriyama - la maison du poisson rouge", "Nara - le début des soins de santé", "Yoshino - l’origine de la foresterie moderne", "Le volant et la construction nationale" et "Yamato - l’origine des épées japonaises" seront diffusées sur la chaîne VTV1 en décembre 2018 et janvier 2019, puis plus tard sur les chaînes VTV4, VTV3 et autres chaînes de VTV.Raconté par le maître de cérémonie Son Lâm, un visage familier dans "Moving 24h" et "Wechoice: un voyage d’inspiration", le public trouvera des similitudes dans la culture et le mode de vie entre le Vietnam et le Japon.Le directeur de la chaîne Nara Television, Nagaoka Masami, a déclaré que ce programme permettrait au public vietnamien de mieux comprendre la culture et le mode de vie des Japonais, et plus particulièrement de Nara. –VNA