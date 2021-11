L’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Hojlund Christensen (droite) et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An ont signé un nouvel accord, lançant le Programme de Partenariat énergétique Vietnam - Danemark 2021-2025. Photo: www.sggp.org.vn

Hanoi (VNA) - L’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Hojlund Christensen et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dang Hoang An ont signé le 28 octobre à Hanoi un nouvel accord, lançant le Programme de Partenariat énergétique Vietnam - Danemark 2021-2025 (Programme DEPP III).

Il s'agit de la troisième phase d'un programme de coopération à long terme entre les deux gouvernements dans le secteur de l'énergie, établi en 2013.

Le programme sera mis en œuvre par le Département danois de l'Énergie et le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, avec un fonds non remboursable de 10 millions de dollars, sous forme d'assistance technique du Danemark. -VNA