Hanoi, 6 novembre (VNA) - Le Danemark s'engage à renforcer et à développer sa coopération dans le domaine de l'énergie avec le Vietnam, a déclaré Morten Baek, secrétaire d’Etat au ministère danois de l'Énergie, des Services publics et du Climat, lors d'une conférence de presse à Hanoi 5 novembre.

Panorama de la conférence de presse à Hanoi 5 novembre. Photo : VNA

Morten Baek a informé la presse des résultats notables de son voyage de travail au Vietnam, notamment du lancement du Rapport sur les perspectives énergétiques du Vietnam 2019 (EOR 19), un jalon dans la coopération énergétique entre les deux pays.

Le rapport a proposé un certain nombre de solutions pour faire face aux défis auxquels le Vietnam est confronté, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il contribuait également à la construction du huitième plan national de développement de l'électricité du pays.

Les agences vietnamiennes pourraient s'appuyer sur ce rapport pour réaliser une transition énergétique verte et rentable, ainsi que pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés, a-t-il suggéré.



L'EOR 19 a présenté trois scénarios pour atteindre l'objectif de réduction de la consommation de charbon et de la dépendance à l'hydroélectricité, d'économie d'énergie et de promotion de l'utilisation des énergies renouvelables au Vietnam.

Pour atteindre l'objectif de développement des énergies renouvelables, les experts danois ont recommandé au Vietnam de réduire la consommation de charbon, d'utiliser davantage de moyens économes en énergie et de soutenir des projets d'investissement à grande échelle permettant d'économiser de l'énergie.

En 2013, les gouvernements vietnamien et danois ont signé des accords de coopération à long terme dans le domaine de l'énergie. Le premier rapport sur les perspectives énergétiques au Vietnam a été publié en 2017.-VNA