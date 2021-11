Des délégués à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’Office général des statistiques du Vietnam (GSO) et le Bureau des statistiques du Danemark ont signé un projet de soutien au Vietnam pour améliorer la qualité des statistiques officielles, lors d’une cérémonie virtuelle tenue le 26 novembre.



Ce projet vise à aider le Vietnam à fournir des statistiques officielles complètes et fiables, basées sur les normes internationales. Il sera mis en œuvre par le GSO et le Bureau des statistiques du Danemark avec une subvention d'environ 1 million de dollars fournie par le pays européen. Le projet lancera une coopération à long terme où l'Office général des statistiques du Vietnam et des partenaires établiront et développeront conjointement de nouvelles méthodes de production et de présentation des données.



La cheffe du GSO, Nguyen Thi Huong, s’est engagée à coopérer étroitement avec la partie danoise. De son côté, Birgitte Anker, directrice générale du Bureau des statistiques du Danemark, a déclaré espérer que cette coopération fournirait plus d'informations sur la société vietnamienne, favorisant la prise de décisions et la supervision de programmes internationaux tels que les Objectifs de Développement durable. -VNA