Hanoï, 24 février (VNA) - Le Danemark accorde la priorité à l’aide au secteur énergétique vietnamien dans le développement et la transformation écologiques, a affirmé l’ambassadeur du Danemark au Vietnam Kim Højlund Christensen le 24 février.

Photo d'illustration : VNA



Il s'exprimait lors d'une cérémonie de signature en ligne de mémorandums d'accord sur la coopération dans la fourniture de fondations sur pieux et de ports logistiques pour le projet éolien offshore de La Gan au large de la côte de la province centrale de Binh Thuân.

La collaboration dans des projets comme La Gan contribuera à élargir et à renforcer la coopération entre les deux pays dans le partage d'informations et à améliorer les capacités des experts et des employés, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement en énergie éolienne offshore, a déclaré l'ambassadeur.



Le projet éolien de La Gan, d'une capacité estimée à près de 3,5 GW, est développé par le groupe danois Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Asiapetro et Novasia.



Il devrait fournir de l’électricité à plus de 7 millions de familles vietnamiennes chaque année.

Selon une étude des spécialistes étrangers de BVG Associates, - qui fournit des conseils stratégiques en énergie renouvelable-, le projet La Gan devrait créer plus de 45 000 d’emplois à temps-plein et contribuer à plus de 4,4 milliards de dollars à l’économie vietnamienne au cours de son fonctionnement.

Le taux total de composants fabriqués localement représentera environ 45% de la chaîne d'approvisionnement du projet.



Le projet s'étalant sur de nombreuses années, davantage d'opportunités seront offertes aux entrepreneurs vietnamiens de rejoindre la chaîne d'approvisionnement.

Depuis la signature du mémorandum par le comité populaire de la province de Binh Thuan, le groupe danois CIP, Asiapetro et Novasia Energy en juillet 2020, les activités d’investissement se sont accélérées.

D’un montant d'investissement de 10 milliards de dollars, La Gan est l’un des projets éoliens offshore les plus grands au Vietnam. -VNA