Kuala Lumpur, 7 octobre (VNA) - L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) entrera en vigueur pour la Malaisie le 29 novembre de cette année, a déclaré le ministre du Commerce international et de l'Industrie Mohamed Azmin Ali.



Tous les amendements à la loi relative au CPTPP sont terminés, a-t-il déclaré lors d'une session parlementaire le 6 octobre.



Il a déclaré que les pays membres du CPTPP n'ont pas de période de transition pour leur valeur seuil de revenu, à l'exception de la Malaisie.



Par exemple, a noté le ministre, la période de transition pour la Malaisie dans le secteur des services est de neuf ans, le secteur des biens de sept ans et le secteur de la construction de 20 ans.



Dans une annonce du 5 octobre, le ministère du Commerce international et de l'Industrie a déclaré que le gouvernement malaisien avait accepté de ratifier le CPTPP et de soumettre le document de ratification à la Nouvelle-Zélande le 29 septembre.



Le CPTPP de 11 membres est entré en vigueur pour l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour en décembre 2018, le Vietnam en janvier 2019 et le Pérou en septembre 2021. Brunei et le Chili sont les autres pays qui n'ont pas encore achevé le processus de ratification.- VNA

source