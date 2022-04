Mlle Anh (droite) et une collègue soutiennent le combat contre le COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Assumant la plupart des tâches ménagères et faisant face à une myriade de risques, les femmes doivent faire preuve de résilience pour surmonter les obstacles causés par le covid-19. elles jouent un rôle central dans la prévention de la pandémie.les mesures restrictives pour empêcher la propagation du coronavirus ont transformé le quotidien des populations. touchées par la crise sanitaire, les femmes du monde entier ont dû relever de nombreux défis.l’inquiétude du chômageselon l’organisation internationale du travail (oit), la crise économique causée par la pandémie de covid-19 prévoit de provoquer le chômage de plus de 200 millions de personnes dans le monde jusqu’en 2022, et les plus touchés sont les femmes et les jeunes employés. les statistiques montrent que l’emploi des femmes a diminué de 5% en 2020, contre 3,9% pour les hommes (oit).nguyên thi xuân lôc, 43 ans, qui vit dans le quartier de viên son, à son tây, hanoï, a partagé : "je suis vendeuse, mon mari et moi avons un faible revenu. je suis entièrement au chômage depuis quelques mois en raison de l’impact de l’épidémie. je dois donc compter sur le salaire de mon mari pour assumer les dépenses familiales"."il est vrai que le fait de ne pas avoir de travail m’inquiète beaucoup, mais pour moi, la santé est la chose la plus précieuse. tant que vous restez en bonne santé, vous pouvez aller travailler à tout moment. rester à la maison est, pour le moment, le meilleur moyen de prévenir l’épidémie", poursuit mme lôc. hoàng hai quyên, 20 ans, vivant dans le quartier de phu thinh, à son tây, a raconté à son tour : "je travaillais pour une usine de vêtements. j’ai perdu mon emploi rapidement après l’entrée en vigueur des mesures de distanciation sociale. cela m’a mis beaucoup de pression car j’avais peur de devenir une charge pour ma famille. cependant, je veux consacrer une petite partie de moi-même à la protection du pays, alors je me suis inscrite au contrôle des maladies aux points de contrôle où je vis. j’espère que chacun peut agir pour se protéger, protéger sa famille et notre pays".