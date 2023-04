La délégation vietnamienne félicite les autorités de la province lao de Champassak à l'occasion du Nouvel An lao Boun Pi Mai. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - A l'occasion du Nouvel An traditionnel du Laos Boun Pi Mai, une délégation du consulat général du Vietnam à Champassak et de l'Association des entreprises et de la communauté des Vietnamiens est allée féliciter les autorités et les peuples de quatre provinces lao de Champassak, d'Attapeu, de Sékong et de Salavan.

Le consul général Nguyen Van Trung a passé en revue les résultats de la coopération entre le Consulat général et les autorités de quatre provinces du Sud du Laos ces dernières années, démontrant profondément l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Sur la base des acquis obtenus, le consulat général du Vietnam à Champassak et les autorités de quatre provinces lao ont convenu de booster leur coopération en tous domaines.

Les autorités de quatre provinces lao ont également exprimé leur profonde gratitude envers le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien au Laos dans la lutte pour la libération nationale d'hier ainsi que dans l'œuvre d'édification et de développement du pays d'aujourd'hui.

Le Nouvel An traditionnel du Laos se déroule chaque année au mois d’avril et dure trois ou quatre jours.

Pendant ces jours de fêtes, on asperge d’eau lustrale les effigies du Bouddha, ce qui permet à chacun de se purifier des péchés de l’année, de même que les moines lors des processions.



Dans la rue un peu partout, les gens s’aspergent. Les “phoubao” et les “phousao”, garçons et filles, en vêtements aux couleurs chatoyantes s’amusent, rient et s’arrosent à qui mieux mieux dans la joie et la bonne humeur. Les Lao bénissent leur famille, leurs amis et les visiteurs en les arrosant avec de l’eau.



Cette période donne aux familles l’occasion d’honorer leurs ancêtres, aux amis l’opportunité de se réunir pour se souhaiter la bonne année, avec tous les vœux qui l’accompagnent : chance, bonheur, santé et prospérité... -VNA