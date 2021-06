Hanoï, 29 avril (VNA) – Le groupe Phongsubthavy du Laos serait un distributeur exclusif du constructeur automobile vietnamien VinFast en vertu d'un protocole d'accord signé le 28 juin.

Lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith en visite officielle au Vietnam, ont assisté à la signature du document.Phongsubthavy voulait établir un système de concessionnaires VinFast au Laos pour diversifier l'approvisionnement automobile dans le pays.VinFast s'est engagé à ce que Phongsubthavy devienne son partenaire prioritaire au Laos si le groupe remplit les conditions et les normes en matière de finances, de personnel, de ventes et de perspectives d'investissement.Phongsavath Senaphuan, président de Phongsubthavy, a déclaré que son groupe avait choisi VinFast en raison de sa croissance incroyable au cours des dernières années, ajoutant que VinFast avait créé la première marque automobile vietnamienne sur le marché international.Hoang Chi Trung, directeur général de VinFast, a exprimé son espoir que grâce à la coopération avec Phongsubthavy, davantage de personnes posséderont et expérimenteront des voitures vietnamiennes.En tant que l'un des principaux groupes au Laos, Phongsubthavy opère dans la construction, l'immobilier, l'énergie et le commerce. Elle a également coopéré avec Electricité du Vietnam (EVN) pour exporter de l'électricité vers le Vietnam.VinFast est une compagnie de construction automobile vietnamienne, fondée en 2017 et basée dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord). À ce jour, la compagnie a lancé trois lignes de produits sur le marché intérieur : la berline Lux A2.0, le SUV Lux SA2.0 et la voiture urbaine Fadil. En parallèle, il produit des modèles de motos électriques.VinFast développe et se prépare à mettre en production des voitures électriques intelligentes dans tous les segments, dont les modèles VF e35 et VF e36 qui seront exportés aux États-Unis, au Canada et en Europe dès 2022. - VNA