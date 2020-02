Tran Quoc Vuong (droite) et Takebe Tsutomu. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti, a reçu le 24 février à Hanoï Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance des députés d’amitié Japon-Vietnam, en visite au Vietnam.



Tran Quoc Vuong a déclaré que le Parti et l’Etat vietnamiens considéraient toujours le Japon comme un partenaire de premier rang et de long terme du Vietnam. Il a émis le souhait que Takebe Tsutomu et l’Alliance des députés d’amitié Japon-Vietnam continuent d’apporter leurs contributions à la coopération entre les deux pays en tous domaines, tels que le développement des ressources humaines, l’agriculture, le tourisme...



De son côté, Takebe Tsutomu a déclaré apprécier le développement du partenariat stratégique approfondi entre son pays et le Vietnam dans divers domaines. Il a également déclaré estimer les efforts vietnamiens dans la prévention et la lutte contre l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19).



Il a ensuite informé son interlocuteur des avancées du projet de construction de l’Université Vietnam-Japon qui devrait accueillir ses premiers étudiants en septembre 2020.



Le conseiller spécial de l’Alliance des députés d’amitié Japon-Vietnam a enfin promis de poursuivre ses efforts pour contribuer au développement des relations entre les deux nations dans les temps à venir. -VNA