Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, cheffe du Conseil national électoral, a présidé lundi 3 août la première réunion du conseil à Hanoi.

La première réunion du Conseil électoral national, à Hanoi, le 3 août. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, la dirigeante a noté que le président, les vice-présidents et les membres du Conseil national électoral avaient été sélectionnés à la 9e session d’Assemblée nationale en juin.Ce Conseil national électoral, a-t-elle poursuivi, a été établi une session plus tôt que dans le mandat précédent, afin qu’il puisse avoir plus de temps pour guider la mise en œuvre des nouvelles réglementations dans la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires, la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale, la Loi sur l’organisation du gouvernement et la Loi sur l’organisation des administrations locales, qui ont été récemment amendées, dans la perspective des élections de la 15e législature et des conseils populaires de tous niveaux en 2021-2026.Le Conseil national électoral a débattu des projets de résolution sur les tâches de ses membres, son règlement de travail, son personnel d’assistance et son bureau du et son directeur.Les participants ont partagé leurs opinions sur un projet de résolution sur la création de sous-comités du Conseil national électoral pour le personnel; le règlement des plaintes et des dénonciations; les documents juridiques et la communication; et la sécurité, l’ordre social et la sûreté.Ils ont également examiné le projet d’ordre du jour des réunions du Conseil national électoral, ainsi que les tâches de rédaction et de publication des documents. – VNA